Пермь, , 12:49 — REGNUM В Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края произошло кадровое изменение. Ведомство сменило руководителя, сообщает издание «Новый компаньон».

Руководящий пост с формулировкой «по собственному желанию» покинула Екатерина Макаренко. Исполняющей обязанности главы агентства назначена Елена Вон, ранее занимавшая должность заместителя главы учреждения.

Добавим, Екатерина Макаренко возглавляла агентство с момента его создания — апреля 2020 года.