Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Россия поддерживает контакты с ФАТХ и ХАМАС и готова в случае необходимости предоставить этим палестинским движениям свою площадку для переговоров. Об этом 2 июня заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Если есть у них желание встретиться, то Москва всегда, на наш взгляд, удобное место для всех палестинцев, чтобы им пообщаться между собой», — сказал он на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) срочно собраться в Рамалле для обсуждения ситуации, возникшей в связи с обострением палестино-израильского конфликта

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