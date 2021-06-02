Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 12:48 — REGNUM Россия поддерживает контакты с ФАТХ и ХАМАС и готова в случае необходимости предоставить этим палестинским движениям свою площадку для переговоров. Об этом 2 июня заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) срочно собраться в Рамалле для обсуждения ситуации, возникшей в связи с обострением палестино-израильского конфликта
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