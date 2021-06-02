Париж, , 12:48 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Азербайджана должны быть выведены с территории Армении и Ереван ждёт, что Россия, являющаяся стратегическим союзником, четко сформулирует эту позицию. Об этом 2 июня заявил в ходе встречи в Париже с армянской общиной и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян, его слова приводит агентство Арменпресс.

«РФ является партнером номер один в сфере безопасности, стратегическим союзником», — сказал он.

Также Пашинян добавил, что он последний раз говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным 31 мая и по его итогам, может сказать, что обе страны придерживаются в этом вопросе «одинакового подхода — ВС Азербайджана должны отойти от границы».

«Позиция Армении четкая: Азербайджан должен отступить. Армения ожидает, что РФ четко сформулирует эту позицию», — добавил и. о. армянского премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян, планирующий принять участие в досрочных парламентских выборах в стране во главе партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), не намерен проводить дебаты с и. о. премьер-министра страны Николом Пашиняном.