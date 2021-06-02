Назрань, Ингушетия, , 12:46 — REGNUM Жительница Ингушетии пострадала при взрыве газа, произошедшем в магазине города Назрани. С ожогами она госпитализирована в реанимационное отделение республиканской клинической больницы. Причины ЧП устанавливаются, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как ранее сообщили в МЧС, хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши произошел 1 июня около 11:45 в магазине на перекрестке улиц Картоева и Тангиева. Пожар распространился на площади около 6 кв. м. Находившаяся в момент взрыва в помещении продавец — 56-летняя женщина — получила серьезные травмы и доставлена в реанимацию больницы.

По данным СКР, в произошедшем ЧП усматриваются признаки нарушения требований пожарной безопасности. Виновное в этом лицо будет установлено и привлечено к ответственности, отметили в ведомстве.