Кызыл, , 12:46 — REGNUM В Туве паводковая ситуация по состоянию на утро 2 июня стабилизируется. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, наблюдается снижение уровня воды в основных реках.

В районе левобережных дач в Кызыле остаются подтопленными 54 дома и 54 дачных участка. За последние сутки 15 домов и участков удалось освободить от воды.

«Силами территориальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации за сутки сформирована и укреплена защитная насыпь на расстоянии 450 м, шириной 2 м, высотой 1,5 м. Завезено 1000 тонн сыпучих материалов», — отметили в ведомстве.

В садовом обществе «Дар» укреплена защитная насыпь на протяжении 120 м, шириной 3 м, высотой 1,5 м. Здесь освобождено от воды три дома, подтопленными остаются пять участков. Работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются.

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