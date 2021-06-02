Томск, , 12:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин наградил медсестру из Томска Людмилу Кайбазакову за работу в период пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в администрации Томской области.

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Старшая медсестра томской поликлиники № 10 Людмила Кайбазакова получила почётную грамоту президента РФ за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

В апреле 2020 года Кайбазакова одной из первых приняла решение работать в респираторном госпитале на базе МСЧ № 2. В июне 2020 года она вернулась в поликлинику № 10, приступив к обязанностям медсестры респираторной бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая 2021 года Владимир Путин подписал указ о награждении государственными грамотами российских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией.

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