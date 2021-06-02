Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM С 2020 года в Свердловской области удалось привлечь к уголовной ответственности 26 человек за заведомо ложные сообщения о терактах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

За это время в регионе насчитали 89 анонимных сообщений лжеминёров. Правоохранительные органы возбудили более 60 уголовных дел по данным инцидентам, уточнили в департаменте со ссылкой на свердловское управление ФСБ.

26 человек удалось привлечь к уголовной ответственности. Реальный срок лишения свободы от трёх до семи лет или ограничение свободы от трёх месяцев до двух лет дали 20 злоумышленникам, остальные отделались крупными штрафами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге эвакуировали людей из зданий сразу нескольких судов, школ и больниц после ложных сообщений о минировании объектов.

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