Москва, , 12:47 — REGNUM Купальный сезон в Москве начнется не раньше второй половины июня. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Быстрого купального сезона в Москве ждать не стоит. В лучшем случае он начнется во второй декаде июня», — сказал Вильфанд.

Связано с тем, что в случаях, когда температура воздуха ночью опускается ниже 10 градусов, вода начинает быстро остывать.

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