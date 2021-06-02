Оренбург, , 12:41 — REGNUM В Оренбургской области выявили ещё 67 заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 2 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии число зарегистрированных заражённых оренбуржцев составило 44 400, из них 6% — это дети. Выздоровели 40 798 пациентов, переболевших COVID-19.

На сегодняшний день в больницах находятся 422 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 152 пациентов оценивается как тяжёлое.

Число жертв заболевания в регионе достигло 989 случаев. За последние сутки зафиксировано четыре смерти.