Воронеж, , 12:41 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 июня. Накануне, 1 июня, сообщалось о 139 новых носителях инфекции.

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За сутки признаны выздоровевшими после COVID-19 133 пациента. За тот же период подтверждена смерть 13 человек с ранее выявленным заражением коронавирусом.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 85 236 человек, 80 662 выздоровели, скончались 3 528 пациентов.