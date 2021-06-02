Берлин, , 12:45 — REGNUM В сети появились снимки дорожных испытаний нового кросс-седана компании Ford, который сменит в модельной линейке марки Mondeo. Фотографии прототипа модели размещены на сайте Carscoops.

Кросс-седана компании Ford Carscoops

Шпионские снимки были сделаны на секретном немецком испытательном полигоне Ford. Несмотря на камуфляж можно заметить, что профиль тестового автомобиля не сильно отличается от модели Mondeo.

Отмечается, что в мартовских сообщениях компании говорилось, что в 2022 году Ford планирует убрать шильдик Mondeo.

«Хотя мы не комментируем предположения относительно наших планов по выпуску продукции, мы можем заявить, что у нас нет планов относительно будущего Mondeo в Европе», — сообщил официальный представитель компании.

Загадочный седан имеет большой клиренс, суженные светодиодные фары и чёрные диски колёс.

Ранее компания Ford провела официальную премьеру 213-сильного пикапа Ranger Raptor из лимитированной спецверсии Special Edition. Автомобиль будет продаваться исключительно в странах Европейского союза. Пикап оснащён шасси Ford Performance и амортизаторами Fox Racing Shox.

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