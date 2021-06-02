Берлин, 2 июня, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В сети появились снимки дорожных испытаний нового кросс-седана компании Ford, который сменит в модельной линейке марки Mondeo. Фотографии прототипа модели размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Кросс-седана компании Ford

Шпионские снимки были сделаны на секретном немецком испытательном полигоне Ford. Несмотря на камуфляж можно заметить, что профиль тестового автомобиля не сильно отличается от модели Mondeo.

Отмечается, что в мартовских сообщениях компании говорилось, что в 2022 году Ford планирует убрать шильдик Mondeo.

«Хотя мы не комментируем предположения относительно наших планов по выпуску продукции, мы можем заявить, что у нас нет планов относительно будущего Mondeo в Европе», — сообщил официальный представитель компании.

Загадочный седан имеет большой клиренс, суженные светодиодные фары и чёрные диски колёс.

Ранее компания Ford провела официальную премьеру 213-сильного пикапа Ranger Raptor из лимитированной спецверсии Special Edition. Автомобиль будет продаваться исключительно в странах Европейского союза. Пикап оснащён шасси Ford Performance и амортизаторами Fox Racing Shox.

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