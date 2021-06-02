Москва, , 12:43 — REGNUM Курортный сезон в России уже можно считать начавшимся. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Правда пока купаться можно только в Азовском море, уточнил метеоролог. По его словам, курортный сезон можно считать открытым, если температура в том или ином водоеме прогрелась выше 20 градусов, что дает возможность купаться в ней детям. Пока такая температура зафиксирована лишь в Азовском море.

На Черноморском побережье Краснодарского края купальный сезон, с учетом приведенных характеристик, должен начаться со второй половине июня. В Крыму — ближе к июлю.

Читайте ранее в этом сюжете: Вильфанд призвал москвичей не удивляться заморозкам в июне