Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Приверженность США защите Южной Кореи остаётся неизменной даже после отмены ограничений на дальность действия южнокорейских ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Данное заявление он сделал 1 июня в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Представитель США добавил, что снятие ограничений также не отразится на альянсе Сеула и Вашингтона.

Напомним, что в ходе встречи, состоявшейся 21 мая в Вашингтоне, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден договорились об отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км.

Отметим, что на территории Южной Кореи находится около 28,5 тыс. американских военнослужащих.