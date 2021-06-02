Северобайкальский район, Бурятия, , 12:39 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии задержан сотрудники полиции, обвиняемый по нескольким статьям УК РФ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в конце января 2021 старший оперуполномоченный проник в гараж жителя посёлка Новый Уоян, положил в навесной шкаф наркотическое средства, сфотографировал и забрал вновь для фальсификации по делу. Затем он под угрозой распространения компрометирующей информации заставил другого мужчину признать, что потерпевший якобы купил у него наркотик и хранил в гараже.

«На основании представленных полицейским материалов, в отношении местных жителей были возбуждены уголовные дела и направлены в суд для рассмотрения по существу. Однако решением суда уголовное дело по сбыту наркотических средств прекращено в связи с отсутствием событий указанных преступлений», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени сотруднику полиции предъявлено обвинение в превышении полномочий, фальсификации доказательств и нарушении правил оборота наркотиков. Решается вопрос о заключении его под стражу.