Москва, , 12:39 — REGNUM Российская сторона не придаёт особо значения информации о возможной отсрочке введения Вашингтоном «второго пакета санкций» в отношении России. Об этом 2 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Я не придаю этим сигналам особого значения», — подчеркнул дипломат.

Прежде всего, пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства, потому что, американские санкции против Москвы незаконны и нелегетимны.

«Мы это не обсуждаем», — отметил Рябков.

«Во-вторых, что касается количества этих санкций, то непонятно, почему вы говорите о втором пакете, я, например, говорю о 96-м», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Госдеп США передал Конгрессу доклад о санкциях против «Северного потока — 2». Как и ожидалось, администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Решение обосновывается национальными интересами США.

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При этом под угрозой санкций США оказались восемь структур, которые имеют отношение к проекту строительства трубопровода «Северный поток — 2». Так, в список компаний, против которых американская администрация может ввести ограничительные меры, попали бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также «Коксохимтранс» и «Мортранссервис», а также суда «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский».