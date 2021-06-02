Страсбург, Франция, , 12:38 — REGNUM Противников строительства в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) поддержала вице спикер Европарламента Хейди Хаутала. Об этом она 1 июня сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

Депутат прокомментировала новость о том, что в Тбилиси прошел многотысячный митинг против строительства Намахвани ГЭС турецкой компанией Enka.

«Я приветствую этот новый вид мобилизации грузинского народа против отсталой и деструктивной экономической модели. Отсутствие прозрачности и подотчетности в отношении секретных контрактов шокирует», — написала Хаутала.

Митинги против строительства Намахвани ГЭС проходили в Тбилиси с 23 по 26 мая. После этого протестующие вернулись в район ущелья Риони, где блокировали все дороги, ведущие к месту строительства.

Стоит отметить, что в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет.

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