Москва, , 12:37 — REGNUM Жителям Москвы не стоит удивляться тому, что в июне температура воздуха ночью опускается ниже нуля градусов. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Начался июнь с холодной погоды. Температура в Москве на 5 градусов была ниже нормы. Сегодня она будет ниже нормы на 3,5 градуса», — сказал метеоролог.

Однако удивляться этому не надо. Глава Гидрометцентра напомнил, что Москва расположена в умеренных широтах Евразии, поэтому не стоит удивляться отрицательным температурам в начале июня. В доказательство своих слов он привел данные за 21 год.

«За этот период семь раз в первой пятидневке июня температура ночная была в диапазоне от — 2 до +2 градусов. То есть ничего странного не происходит», — отметил Вильфанд.

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