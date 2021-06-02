Москва, , 12:32 — REGNUM Власти России будут разбираться с ситуацией вокруг решения Судана о пересмотре соглашения по морской базе в Красном море, заявил 2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы видели эти заявления. По дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании пункта базирования ВМФ России на Красном море Россия и Судан подписали в декабре 2020 года. Проект его создания был представлен Министерством обороны РФ, согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ и предварительно проработан с суданской стороной.

Ранее начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что власти страны намерены пересмотреть соглашение с Россией по созданию военной базы.

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