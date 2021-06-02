Москва, , 12:32 — REGNUM Правила въезда в Англию для туристов, прибывающих из России, не изменились. При въезде в другие страны Соединенного Королевства правила могут отличаться, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В посольстве Великобритании отметили, что данные правила распространяются только на въезд в Англию. Правила въезда в другие страны Соединенного Королевства могут отличаться.

До отправления в Великобританию туристам потребуется обязательный отрицательный тест на COVID-19 и заполненная форма Passenger Locator Form. Также они будут обязаны пройти ПЦР-тесты на второй и восьмой день после прибытия.

Находясь на территории Англии, гражданам РФ предстоит соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней. Сократить срок карантина можно, сдав дополнительный ПЦР-тест на пятый день.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 июня 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва — Лондон.

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