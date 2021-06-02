Москва, , 12:32 — REGNUM Экономика РФ неравномерно отреагировала на пандемию коронавируса. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 2 июня на пресс-конференции заявила старший преподаватель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Любовь Хрустова.

«Та пессимистичная картина, которая сложилась в экономике, неравномерно распределилась по отраслям, — сказала Хрустова. — На первых местах среди пострадавших находятся все отрасли, связанные с оказанием услуг: туризм, гостиничный бизнес перевозки. Беспрецедентный рост наблюдался в фармацевтической отрасли в производстве медицинского оборудования. Одним из лидирующих оказывается агропромышленных комплекс».

Экономист отметила, что Россия почти не пошла по пути прямых выплат гражданам РФ и бизнесу.

«В РФ придерживались пути косвенного стимулирования — отсрочка по налоговым платежам, по страховым взносам, реструктуризация кредитов. Сами по себе меры эти могут быть эффективными и действенными, но сама среда достаточно сложная, и определенное напряжение со стороны бизнеса наблюдалось. Все, что связано с IT, показало рост», — сказала Хрустова.

Кроме того, она отметила, что российский бизнес неоднократно жаловался на то, что меры поддержки, обещанные ему властями РФ, в реальной жизни было сложно получить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российская экономика пережила кризис лучше, чем большинство стран мира.

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