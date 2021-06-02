Махачкала, , 12:32 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Фигурантом его стал 23-летний житель Дербентского района, сообщили 2 июня в пресс-службе МВД.

Как было установлено сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по региону, в 2018—2019 годах подозреваемый оказывал помощь боевикам из бандгруп, входящих в международную террористическую организацию, запрещенную на территории РФ. Через созданный канал в соцсети он организовал сбор денежных средств. Общая сумма, направленная им в качестве помощи террористам, составила 200 тыс. рублей.

В эти же годы финансист террористов пытался выехать в Сирию с целью вступления в ряды «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако довести свои намерения до конца он не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов. За совершенные им преступления жителю региона грозит до 20 лет лишения свободы.