Иркутск, , 12:30 — REGNUM Продажу алкоголя ограничат в Иркутске с 3 по 6 июня. Как поясняет приз центр городской мэрии, это связано с проведением мероприятий, посвященных 360-летию города.

В сам юбилей — 5 июня — розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена во всех магазинах в течение всего дня. 3, 4 и 6 июня — лишь в торговых объектах, расположенных в радиусе 100 метров от мест проведения праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на продажу алкоголя был введен в Иркутской области с 21 по 22 мая — из-за последних звонков в школах.

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