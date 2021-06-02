Москва, , 12:30 — REGNUM Механизм контроля за качеством питания в школах неудовлетворителен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на «правительственном часе» в Совете Федерации с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Надо отработать этот механизм контроля за качеством питания. Никуда не годится, если в ряде регионов, в ряде школ до 80% продуктов уходит в пищевые отходы. Ну что же это такое? Дело не только в деньгах, хотя и это важно. Дело в том, что дети по-прежнему нормально не получают горячее питание. Я просила сенаторов и ещё раз обращаюсь: посмотрите в каждом регионе, походите по школам, посмотрите меню», — заявила Матвиенко.

По её словам, проблема контроля за качеством питания в школах усугубляется двумя проблемами.

«Там настолько забюрокрачена вот эта процедура участия родителей в контроле за качеством питания, что она отбивает охоту кому-то это делать. Надо упростить — вот просто мама, папа почему не могут просто прийти сесть за стол со своим ребёнком, попробовать эту еду и высказать своё мнение?» — отметила она.

«Второе — у нас родители боятся конфликтов в школах. Эта тоже есть проблема. Родитель покритикует, а потом его ученику по математике всегда будут двойки ставить, и родители тоже ведут себя сдержанно», — указала спикер Совфеда.

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