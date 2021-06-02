Оренбург, , 12:30 — REGNUM В Оренбурге градоначальник практически отсутствует на рабочем месте с 21 мая. Глава города Владимир Ильиных после проведённых медицинских манипуляций был вынужден взять отпуск без содержания заработной платы для восстановления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

С 21 по 28 мая Ильиных находился на больничном, а с 31 мая взял время на долечивание.

Сейчас муниципалитетом управляет заместитель главы по правовым вопросам Татьяна Великородова, пока её земляки — уроженцы Североуральска Свердловской области — находятся в отпусках: мэр — за свой счёт, а заместитель главы Оренбурга по экономике и финансам Светлана Золотарёва — в плановом отпуске.

Напомним, в мае в рабочем кабинете Светланы Золотарёвой и в доме мэра силовики провели обыски. Телеграм-каналы, ссылаюсь на свои источники в мэрии, отмечают, что в администрации муниципалитета царит атмосфера неопределённости. Пользователи соцсетей выражают недовольство работой мэра и называют его вахтовиком.

Читайте ранее в этом сюжете: «Издевательство над людьми» — о проклятье министра и мэре-вахтовике