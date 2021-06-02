Москва, , 12:29 — REGNUM В появлении цифрового рубля заинтересованы и Центральный банк, и коммерческие банки, однако по-разному. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что цифровой рубль — это будущее финансовой системы РФ.

«Судя по тем дебатам, которые шли вокруг цифрового рубля между ЦБ РФ и коммерческими банками, в этой новой форме валюты заинтересованы обе стороны, но по-разному, — сказал Колганов. — И для тех, и для других цифровой рубль — это новая технология расчетов, которая позволяет что-то упростить. Плюс к этому она обеспечивает более высокую надежность этих расчетов. Но Центральный банк хочет полностью контролировать всю эту систему, связанную с этими расчетами через цифровой рубль, а коммерческие банки настаивали на том, чтобы граждане получали доступ к расчетам с помощью цифрового рубля через них — через коммерческие банки. Вторая точка зрения, скорее всего, победит».

В противном случае, как пояснил Колганов, значительная часть расчетов пойдет мимо коммерческих банков, и они лишатся тех доходов, которые они имеют в настоящее время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что в Банке России видят востребованность в национальной цифровой валюте.

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