Ставрополь, 2 июня 2021, 12:47 — REGNUM 1 июня в международный День защиты детей в центре иппотерапии «Целебный Ессентуки» торжественно открыли крытый манеж.

На сегодняшний день в центре 18 лошадей
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемонию открыли Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка
Церемонию открыли Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В центре проходят реабилитацию дети с диагнозом ДЦП, аутизм, спинально-мышечная атрофия и другими особенностями. Всего занимается порядка 100 детей, включая тех, кто приезжает на санаторно-курортное лечение. Новый крытый манеж позволит проводить занятия в любую погоду, что сократит очередь на реабилитацию, и самое главное — позволит не прерывать процесс терапии из-за плохой погоды.

Дети ожидают открытия манежа
Дети ожидают открытия манежа
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дети на открытии центра иппотерапии
Гости на открытии центра иппотерапии
Дети на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гости на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курс иппотерапии включает в себя и упражнения с предметами
Курс иппотерапии включает в себя и упражнения с предметами
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дети называют лошадей «целителями»
Дети называют лошадей «целителями»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Конюхи знакомят детей с лошадьми
Конюхи знакомят детей с лошадьми
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Открытие центра иппотерапии
Открытие центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Инструкторы прошли обучение в Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта. У иппотерапии нет противопоказаний. Дело в том, лошадь передает всаднику все необходимые движения, у детей улучшается моторика, речь, появляются социальные навыки. Занятия совершенно бесплатны, центр существует исключительно на пожертвования, из которых выплачивается зарплата инструкторам и конюхам.

На сегодняшний день в центре 18 лошадей
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гости на открытии центра иппотерапии
Гости на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Конюхи знакомят детей с лошадьми
Конюхи знакомят детей с лошадьми
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошадей дети называет «целителями»
Лошадей дети называет «целителями»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошадей дети называет «целителями»
Лошадей дети называет «целителями»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Инвентарь для занятий довольно дорогой, родители особенных детей не всегда могут себе позволить его приобрести
Инвентарь для занятий довольно дорогой, родители особенных детей не всегда могут себе позволить его приобрести
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дети на открытии центра иппотерапии
Дети на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошадей дети называют «Целителями»
Лошадей дети называют «Целителями»
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В День защиты детей для гостей была подготовлена ознакомительная программа и угощения.

Дети на открытии центра иппотерапии
Дети на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гостей угощали пирожными и лимонадом
Гостей угощали пирожными и лимонадом
Гостей угощали пирожными и лимонадом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гостей угощали пирожными и лимонадом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дети на открытии центра иппотерапии
Дети на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В конце праздника запустили воздушные шарики
В конце праздника запустили воздушные шарики
Денис Абрамов © ИА REGNUM