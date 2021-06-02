Ставрополь,
2 июня 2021, 12:47 — REGNUM 1 июня в международный День защиты детей в центре иппотерапии «Целебный Ессентуки» торжественно открыли крытый манеж.
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемонию открыли Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В центре проходят реабилитацию дети с диагнозом ДЦП, аутизм, спинально-мышечная атрофия и другими особенностями. Всего занимается порядка 100 детей, включая тех, кто приезжает на санаторно-курортное лечение. Новый крытый манеж позволит проводить занятия в любую погоду, что сократит очередь на реабилитацию, и самое главное — позволит не прерывать процесс терапии из-за плохой погоды.
Дети ожидают открытия манежа
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дети на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гости на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курс иппотерапии включает в себя и упражнения с предметами
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дети называют лошадей «целителями»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Конюхи знакомят детей с лошадьми
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Открытие центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Инструкторы прошли обучение в Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта. У иппотерапии нет противопоказаний. Дело в том, лошадь передает всаднику все необходимые движения, у детей улучшается моторика, речь, появляются социальные навыки. Занятия совершенно бесплатны, центр существует исключительно на пожертвования, из которых выплачивается зарплата инструкторам и конюхам.
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гости на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Конюхи знакомят детей с лошадьми
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошадей дети называет «целителями»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошадей дети называет «целителями»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Инвентарь для занятий довольно дорогой, родители особенных детей не всегда могут себе позволить его приобрести
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дети на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошадей дети называют «Целителями»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В День защиты детей для гостей была подготовлена ознакомительная программа и угощения.
Дети на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гостей угощали пирожными и лимонадом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гостей угощали пирожными и лимонадом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дети на открытии центра иппотерапии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В конце праздника запустили воздушные шарики
Денис Абрамов © ИА REGNUM