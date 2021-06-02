2 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Ставрополь, , 12:47 — REGNUM 1 июня в международный День защиты детей в центре иппотерапии «Целебный Ессентуки» торжественно открыли крытый манеж.

На сегодняшний день в центре 18 лошадей Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт Денис Абрамов © ИА REGNUM Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемонию открыли Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка Денис Абрамов © ИА REGNUM

В центре проходят реабилитацию дети с диагнозом ДЦП, аутизм, спинально-мышечная атрофия и другими особенностями. Всего занимается порядка 100 детей, включая тех, кто приезжает на санаторно-курортное лечение. Новый крытый манеж позволит проводить занятия в любую погоду, что сократит очередь на реабилитацию, и самое главное — позволит не прерывать процесс терапии из-за плохой погоды.

Дети ожидают открытия манежа Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дети на открытии центра иппотерапии Денис Абрамов © ИА REGNUM Гости на открытии центра иппотерапии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курс иппотерапии включает в себя и упражнения с предметами Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дети называют лошадей «целителями» Денис Абрамов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в центре 18 лошадей Денис Абрамов © ИА REGNUM

Конюхи знакомят детей с лошадьми Денис Абрамов © ИА REGNUM

Открытие центра иппотерапии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Инструкторы прошли обучение в Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта. У иппотерапии нет противопоказаний. Дело в том, лошадь передает всаднику все необходимые движения, у детей улучшается моторика, речь, появляются социальные навыки. Занятия совершенно бесплатны, центр существует исключительно на пожертвования, из которых выплачивается зарплата инструкторам и конюхам.

На сегодняшний день в центре 18 лошадей Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гости на открытии центра иппотерапии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Конюхи знакомят детей с лошадьми Денис Абрамов © ИА REGNUM

Лошадей дети называет «целителями» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Лошадей дети называет «целителями» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Инвентарь для занятий довольно дорогой, родители особенных детей не всегда могут себе позволить его приобрести Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дети на открытии центра иппотерапии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Лошадей дети называют «Целителями» Денис Абрамов © ИА REGNUM

В День защиты детей для гостей была подготовлена ознакомительная программа и угощения.

Дети на открытии центра иппотерапии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гостей угощали пирожными и лимонадом Денис Абрамов © ИА REGNUM Гостей угощали пирожными и лимонадом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дети на открытии центра иппотерапии Денис Абрамов © ИА REGNUM