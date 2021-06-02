Красноярск, , 12:29 — REGNUM В Красноярском крае за сутки скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, за всё время жертвами COVID-19 стали 3756 жителей Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в регионе выявлено 73 698 носителей коронавируса, выздоровели 67 828 человек.

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