Москва, , 12:29 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила категорически против обязательной вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

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«Никакой обязательной вакцинации (от коронавирвса) в России быть не может. Потому что это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют», — заявила Матвиенко в ходе «правительственного часа» с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев допустил всеобщую вакцинацию в государственных интересах. Его заявление вызвало широкий резонанс.

В Госдуме Медведеву напомнили, что всеобщая принудительная вакцинация от коронавируса противоречит Конституции.

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Ранее общество негативно восприняло попытку Якутии протолкнуть обязательную вакцинацию. Глава региона Айсен Николаев в мае 2021 года заявил об обязательной вакцинации населения. Несколькими часами позже в релиз были внесены изменения: слово «обязательная» было заменено на «массовая».

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