Кызыл, , 12:28 — REGNUM Комиссии по определению ущерба от паводка начали работать на местах в Туве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС, жители из зон подтопления могут обратиться в местные администрации.

Всего в республике в результате наводнения были подтоплены около 140 домов и более 200 садовых участков. Пострадали жители населённых пунктов Оттуг-Даш, Сыстыг-Хем, пгт. Каа-Хем, Усть-Элегест, а также Кызыла.

Как отмечается, осмотр жилых строений и имущества возможно только после полного спада воды. При этом на возмещение ущерба могут претендовать граждане, имеющие регистрацию в доме.

«Администрации кожуунов должны привлечь специалистов — строителей и оценщиков к работе по оценке состояния зданий и сооружений, которые подверглись негативному воздействию вод. Все сложившиеся условия должны быть заактированы согласно требований нашей правовой базы», — отметили в ведомстве.

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