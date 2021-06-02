Новосибирск, , 12:27 — REGNUM В Новосибирскую область сегодня, 2 июня, поступила очередная партия вакцины «Спутник V» — 8700 доз. Также в Новосибирске открылись три новых пункта вакцинации от коронавируса: в ТК «Толмачевский», ТЦ «На Новосибирской» и Муниципальной аптеке на ул. Крылова, 15, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным новосибирского правительства, всего в регион поступило 353 613 доз вакцин «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В настоящее время на территории Новосибирской области развернуты 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, сформированы 87 выездных медицинских бригад. Привиться можно и в МФЦ «Сан-Сити», ТРК «Эдем», ТЦ «МЕГА», ТК «Река», ТЦ «Амстердам», гипермаркете «Леруа Мерлен», Новосибирском зоопарке, микрорайоне «Чистая слобода».