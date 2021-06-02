Ульяновск, , 12:27 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 2 июня, за последние сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались семь пациентов. Отметим, что последние четыре дня в регионе умирают то семь пациентов с коронавирусом, то восемь.

Всего в пандемию COVID-19 стал причиной смерти 1412 жителей Ульяновской области.

Отметим, что в настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 1182 пациентам.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечают, что 2 июня пункт вакцинации от COVID-19 открылся на фабрике «Русь». Он будет работать во время проведения ярмарок 2, 5, 19 и 22 июня.