Москва, , 12:32 — REGNUM Украина получит оружие от НАТО под прикрытием учений Sea Breeze, затем это оружие отправят в Донбасс. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 2 июня журналистам.

Он отметил, что манёвры Sea Breeze морские по названию и статусу, но истинные границы военной активности простираются намного дальше, чем украинский участок акватории Чёрного моря. Так, на Украине отработают взаимодействие спецназа из разных стран, в том числе высадку на парашютах.

«А ещё более конкретно, — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — сказал Конашенков.

По его словам, затем это вооружение переправят в Донбасс для украинских войск и националистических формирований. Минобороны РФ будет внимательно следить за подготовкой и проведением учений.

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