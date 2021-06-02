Тюмень, , 12:23 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет супружеская чета, четверо детей которой погибли в результате пожара в сентябре 2020 года. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, рано утром 30 сентября 2020 года в доме, расположенном в садовом товариществе «Малинка» города Тюмени, из-за неисправности электропроводки произошёл пожар. После ликвидации огня сотрудниками МЧС было обнаружено тело четырехлётней девочки. Трое пострадавших детей 2009, 2013 и 2017 годов рождения в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Спустя время все они скончались в медучреждении.

В ходе следствия выяснилось, что в момент трагедии дети находились в доме одни, без присмотра родителей. Сгоревший дом был куплен многодетными родителями по программе «Молодая семья» и с использованием средств материнского капитала. Супруги предоставили в администрацию Тюмени ложные сведения о стоимости дома, завысив его цену, а незаконно полученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

Родители погибших детей обвиняются в мошенничестве и оставлении несовершеннолетних без помощи в опасной ситуации. Дело в ближайшее время будет рассмотрено судом.