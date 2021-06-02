Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Российские власти надеются на то, что в ближайшем времени чартерные рейсы с курортами Египта возобновятся. Об этом 2 июня рассказал журналистам на полях ПМЭФ замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Как уточнил замглавы российского МИД, работа по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом, решение о котором было принято на самым высоком уровне, продолжается и остаются только последние детали, которые связаны с ограничениями из-за пандемии.

«А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы и в Шарм-эш-Шейх, и в Хургаду», — сказал он.

Также Богданов уточнил, что в настоящее время Россия осуществляет рейсы в Каир.

«Оттуда наши туристы едут и в Шарм-эш-Шейх, и в Хургаду. Но, конечно, было бы для всех удобно, чтобы были прямые рейсы, причем не только из Москвы, но и других российских городов», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские инспекторы проверили условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта.