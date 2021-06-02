Москва, , 12:24 — REGNUM Апрель и май 2021 года в Москве были теплее климатической нормы. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В Москве совершенно нормальная ситуация. Единственное разночтение — мы фиксируем, что в апреле примерно на два градуса температура была выше нормы, в мае — на полтора градуса выше нормы», — сказал метеоролог.

Однако по ощущениям жителей столицы, весна, напротив, выдалась холодной, отметил Вильфанд. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты проведенных опросов.

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