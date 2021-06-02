Киев, 2 июня 2021, 12:23 — REGNUM Недалеко от границы Украины и России в районе Крыма прошли масштабные учения ВСУ. Об этом сообщила 2 июня пресс-служба командования Объединённых сил ВСУ.
Согласно легенде учений, украинские военные разведчики выявили в нескольких десятках километров от побережья корабельно-катерную группу условного противника, которая намерена высадить морской десант.
В ходе учений вертолёты ВСУ «уничтожили» корабли и катера условного противника, а сухопутные подразделения заняли оборону вдоль береговой полосы.
Напомним, ранее на границе с Крымом ВСУ провели артиллерийские учения с участием боевых расчётов гаубиц «Мста-Б».
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