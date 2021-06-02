Москва, , 12:20 — REGNUM Российская экономика пережила кризис лучше, чем большинство стран мира. Об этом 2 июня, как передает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв, рассуждая об экономических и социальных последствиях пандемии коронавируса.

«Наша экономика прошла этот кризис лучше, чем большинство стран мира, — сказал Широв. — Это и структура экономики. У нас меньше уровень непроизводственных услуг, которые в мире пострадали больше всего. Глубина спада определялась действиями властей, и здесь у нас ситуация лучше, чем в других странах. Сырьевые производства не были подвергнуты жесткому локдауну. Ситуация в экономике оказалась лучше, чем ожидали аналитики. Но наряду с этими тенденциями негативная ситуация сложилась со смертностью населения. За 2020−2021 годы население РФ сократится на 1 млн человек. И эйфория от экономических результатов ограничивается той ситуацией, которую мы увидели по демографии и смертности населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Москве проходит пресс-конференция «Влияние пандемии COVID-19 на экономику России».