Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Министерство иностранных дел России изучает сообщения о намерении властей Судана пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море. Об этом 2 июня заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Изучаем, конечно», — сказал Богданов на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что власти страны намерены пересмотреть соглашение с Россией по созданию военной базы в Красном море.

Он пояснил, что это соглашения было подписано при прежнем режиме Омара аль-Башира, но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров. Соглашение может быть продолжено, если Судан найдёт выгоду для себя, добавил он.

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