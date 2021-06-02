Волгоград, , 12:22 — REGNUM Подача электроэнергии была отключена ночью 2 июня в Городищенском районе Волгоградской области. Без света из-за мощной грозы остались порядка пяти тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Грозовой фронт затронул работу трансформаторной подстанции в рабочем посёлке Городище. Из-за технологического сбоя была приостановлена подача электроэнергии. Аварийные службы АО «Волгоградэнерго» восстановили подачу ресурса для трёх тысяч потребителей. В ближайшее время к электроэнергии подключат оставшихся 1,6 тысячи жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградскую область пришли ливни с порывистым ветром. Все оперативные, аварийно-ремонтные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

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