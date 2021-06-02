Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:19 — REGNUM В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности мужчину, который в состоянии опьянения вёз ребёнка на электросамокате. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Мужчину заметили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что электросамокат имеет мощность 500 Вт, что автоматически приравнивает его к транспортным средствам — он может развивать скорость до 40 км/час. При этом водительского удостоверения у мужчины нет. Кроме того, он находился в состоянии опьянения — алкометр показал, что уровень алкоголя в его крови более чем в 2 раза превышает допустимый. Мужчина признался, что употребил около 150 граммов водки и поехал за сыном.

По решению суда за нарушение правил дорожного движения жителю Новокузнецка назначен административный штраф в размере 31 500 рублей.