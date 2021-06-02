Москва, , 12:18 — REGNUM Москва изучает решение Судана о пересмотре соглашения с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря. Об этом 2 июня на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

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«Да, решение изучаем», — подтвердил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией по созданию базы ВМФ РФ.

Он пояснил, что это соглашения было подписано при прежнем режиме Омара аль-Башира, но не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров. Поэтому на данном этапе ещё можно вносить поправки и изменения в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море, что Судан и намерен сделать «с учётом интересов страны».

Мухаммед Усман аль-Хусейн добавил, что соглашение может быть продолжено, если Судан найдёт выгоду для страны.

Напомним, оглашение о создании пункта базирования ВМФ России на Красном море Россия и Судан подписали в декабре 2020 года.