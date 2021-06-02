Кемерово, , 12:18 — REGNUM В России зафиксирован абсолютный минимум детской смертности за 15 лет. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай на пленарном заседании всероссийского форума «Вектор детства» в Кемерове.

«Показатель младенческой смертности в 2020 году составил 4,5 на одну тысячу. родившихся живыми. При этом это существенно ниже планового значения на этот период и составляет для нашей страны абсолютный минимум. Если говорить в исторической ретроспективе, то показатель младенческой смертности снизился более чем в два раза с 2006 года, тогда он составлял 10,2», — сказал Салагай.

По его словам, положительная динамика наблюдается и в направлении снижения смертности детей в возрасте до 17 лет: эта цифра за последние 15 лет уменьшилась более чем в два раза.