Москва, , 12:17 — REGNUM Объём государственной поддержки проектов в сфере альтернативной энергетики в РФ составит 360 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении и корректировке Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года, сообщает 2 июня сайт правительства России.

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Отмечается, что документ актуализирует значения целевых показателей объёма производства и потребления электроэнергии. Кроме того, уточняются целевые показатели экспорта оборудования, которое применяется для использования возобновляемых источников энергии.

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Ранее было принято решение о продлении программы господдержки проектов в данной сфере до 2035 года. Планируется ввести свыше 12 ГВт мощностей генерации альтернативой на основе источников альтернативной энергии. Ожидается, что общий объём господдержки в этот период составит 360 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из приоритетных задач в электроэнергетике станет внедрение систем накопления энергии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Одна из приоритетных задач — внедрение систем накопления энергии, которые смогут вывести на новый уровень использование возобновляемых источников ветрогенераторов и солнечных электростанций», — сказал он.

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