Москва, , 12:18 — REGNUM Лето 2021 года в России должно быть теплым. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам метеоролога, такой прогноз дают практически все исследования, проведенные в разных частях мира.

«Лето ожидается теплым. На территории России — умеренно теплым», — сказал Вильфанд.

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