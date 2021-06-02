Москва, , 12:17 — REGNUM Россия своевременно закрывала границы в связи с угрозой распространения пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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«Мы — одна из очень ограниченного числа… наверное, первая страна, которая закрыла всю китайскую границу до того как вирус из Уханя достиг этой самой границы. Мы закрылись 23−24 и 25 января, и до сих пор режим перемещения через границу китайскую крайне сложный», — заявила Попова.

Что касается Евросоюза и Италии, то законодательство России не позволяет не впускать в страну российских граждан.

«В прошлом году в феврале мы очень просили наших граждан оставаться внутри страны, хотя оснований для того, чтобы кого-то не выпустить, в тот момент не было. Далеко не все нас послушали. Но в мире не осталось ни одной страны, которая не поражена была бы вирусом, и полный локдаун страны тоже на сегодняшний день, как показывает практика, не самая эффективная мера», — указала она.