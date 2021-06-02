Москва, , 12:14 — REGNUM В мире постоянно идут споры, будут ли нужны глобальной экономике нефть и газ через 10 лет. Однако на тему золота никаких сомнений нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Спрос на него будет всегда, особенно в период войн, революций и эпидемий. Естественно, золото — это лучшая защита от девальвации мировых валют.

Экспорт благородного металла значительно поддержал российский торговый и платежный баланс во время падения цен на нефть и газ в 2020 году.

Есть также точка зрения, что на смену доллару США придет новая глобальная валюта, которая свяжет крупнейшие экономики Азии, а также страны ЕАЭС.

Новая валюта будет в какой-либо форме привязана к золоту или ценным бумагам, привязанным к золоту — новый мировой золотой стандарт», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды Александр Козлов заявил, что при текущем уровне добычи страна обеспечена золотом на 40 лет.

Читайте подробнее: Россия обеспечена золотом на ближайшие 40 лет