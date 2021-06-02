Сеул, , 12:16 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил седан Stinger 2022 модельного года в спортивной версии Scorpion Edition. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале AUTOMAGZ.

Новинка отличается чёрными кузовными элементами, стильными колёсными дисками и чёрными патрубками выхлопной системы. Для авто предусмотрено три цвета: Snow White Pearl, Aurora Black и Ceramic Silver. В целом автомобиль выглядит более спортивно, чем базовая версия.

В месяц автопроизводитель будет выпускать всего 250 таких моделей. Заднеприводная версия будет стоить 52 585 долларов (около 3,9 млн рублей). За полноприводный вариант покупателям придётся отдать 54 785 долларов (около 4 млн рублей).

Версия Scorpion Edition основана на модификации GT2. Под капотом модели функционирует 2,5-литровый четырехцилиндровый турбированный силовой агрегат производительностью 300 «лошадей».

Ранее компания KIA в КНР представила рестайлинговую версию кроссовера KX3 (Seltos). Новинка получила новый сенсорный дисплей мультимедийной системы, объединённый с дисплеем «приборки», новый логотип марки, а также расширенную линейку комплектаций.

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