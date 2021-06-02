Чебоксары, , 12:14 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии антимонопольщики оштрафовали муниципальное предприятие за отказ технологического присоединения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского УФАС.

1 июня антимонопольная служба привлекла к административной ответственности в виде 100 тыс. рублей штрафа МУП ЖКХ «Моргаушское» (ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ). В ведомстве поясняют, что предприятие отказалось заключить договор с жителем республики об осуществлении технологического присоединения объекта в СТ «Дорожник».

"Сетевая организация отказалась заключать договор, ссылаясь на необходимость строительства трансформаторной подстанции и воздушных линий», — поясняет начальник отдела УФАС Анна Шевченко.

По её словам, муниципальное предприятие нарушило порядок рассмотрения заявлений и дало «необоснованный отказ». Предприятие может оспорить решение о штрафе в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антимонопольщики назначили 100 тыс. рублей штрафа компании «Чувашэнерго» за отказ заключить с жителем договор о технологическом присоединении объекта в Моргаушском районе.

Подробнее: Чувашское УФАС назначило энергетикам крупный штраф