Москва, , 12:19 — REGNUM Температурный режим в мае 2021 года на территории России оказался выше нормы. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причем температура в мае оказалась выше нормы как в европейской, так и в азиатской части России. На европейской части температура была выше нормы в пределах двух градусов, за Уралом — пяти градусов.

«Среднемесячная температура выше нормы отмечалась на Урале и Сибири — на шесть, даже семь градусов. В Москве — на полтора градуса выше нормы», — сказал Вильфанд.